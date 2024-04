Gente como a gente: vídeo mostra diplomata do Paraguai cozinhando para o público A aula foi em um festival gastronômico latino-americano

A diplomata Alicia Pérez Ruiz Díaz está há quase sete anos em Brasília. Na embaixada do Paraguai, trabalha como Conselheira. Tem experiência nas negociações do Mercosul, desde quando estava na chancelaria no país em que nasceu.

A outra paixão de Díaz é a gastronomia paraguaia, que aprendeu com a mãe. Desta vez, ela foi para a cozinha e ensinou ao público como preparar a sopa "VORI VORI DE GALINHA CAIPIRA". Em guarani, idioma oficial do Paraguai, vori significa bolinhas. É uma sopa, com farinha de milho e frango.

O vídeo foi gravado durante um festival gastronômico latino-americano e caribenho, que envolveu onze embaixadas. Os chefs foram indicados pelas representações diplomáticas no Brasil.

