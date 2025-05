Israel comemora 77 de independência, em Brasília A embaixada reuniu autoridades brasileiras e estrangeiras para relembrar a data Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 30/05/2025 - 19h54 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h54 ) twitter

Embaixador de Israel, Daniel Zonshine, presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e senador Sérgio Moro em conversa durante a clebração. Embaixada Israel

Cerca de 500 convidados compareceram à Embaixada de Israel para comemorar os 77 anos de independência do país. Entre eles, figuras políticas como o senador Sérgio Moro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Além de representantes diplomáticos de países como Camarões e Dinamarca, lideranças da comunidade judaica e amigos de Israel.

O tema da festa foi “O trigo cresce novamente”, em referência à história do país, e destacou o combate ao antissemitismo ao lembrar da morte do casal Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, no último dia 21 de maio, em Washington, nos Estados Unidos.

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, abriu seu discurso com agradecimentos ao povo brasileiro e às autoridades presentes. Segundo ele, a presença dos convidados simbolizou a solidez das relações entre os povos dos dois países, e representa uma parceria com capacidade positiva de influenciar a vida das pessoas.

“Somos irmãos, nos momentos bons e nos maus, e não só na luta contra o antissemitismo, mas também na solidariedade, e isso é algo muito importante para nós da Embaixada, e acredito que também para vocês da comunidade”, avaliou.

‌



Zonshine lembrou ainda da situação difícil vivida pelos israelenses em meio a guerra contra o Hamas após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.

“A solidariedade também é a fonte da preocupação, pois já passaram 600 dias da guerra e ainda temos 58 reféns nas mãos do Hamas. Isso é uma prioridade para todos nós da sociedade israelense, do governo, de todas as forças israelenses. É a prioridade nestes dias, e espero que possamos, o mais rápido possível, libertá-los e trazê-los de volta para casa”, comentou o embaixador.

‌



Durante a cerimônia, sob regência do maestro subtenente Renato Bernardo Ferreira, a banda do Batalhão da Guarda Presidencial executou os hinos nacionais de Brasil e Israel.

Os convidados ainda puderam apreciar a apresentação de músicas tradicionais judaicas interpretadas pelo grupo da Orquestra Filarmônica de Brasília, conduzida pelo maestro Thiago Francis.

‌



Você sabia?

O Brasil teve papel fundamental na criação do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Assembleia Geral da recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU), o diplomata brasileiro que presidiu a sessão, Oswaldo Aranha, articulou pela aprovação da proposta para o território no Oriente Médio.

A independência de Israel foi proclamada em 14 de maio de 1948, marcando o renascimento do Estado judeu moderno e o início de uma trajetória de desenvolvimento, resiliência e inovação. A celebração dos 77 anos reforça ainda o compromisso de Israel com a paz, a cooperação internacional e os valores democráticos.

