Itamaraty convoca encarregado da embaixada dos EUA e mostra indignação com declarações Convocação de um diplomata estrangeiro para prestar esclarecimentos indica um alto nível de insatisfação por parte do país anfitrião Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 08/08/2025 - 10h53 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Itamaraty convoca Gabriel Escobar, encarregado da embaixada dos EUA, para esclarecer declarações consideradas inaceitáveis.

Postagens do Departamento de Estado norte-americano condenam sanções aplicadas pelo STF, causando indignação no Brasil.

O governo brasileiro expressa que tais declarações são uma ingerência em assuntos internos e ameaças diretas a autoridades brasileiras.

A ação do Itamaraty reforça a posição do Brasil de não tolerar interferências em sua soberania e reafirma a importância do diálogo formal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gabriel Escobar, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, foi convocado para prestar esclarecimentos Reprodução/Instagram/@embaixadaeua

O Ministério das Relações Exteriores convocou Gabriel Escobar, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, para prestar esclarecimentos sobre postagens recentes do Departamento de Estado e da própria embaixada.

Nas redes sociais, os Estados Unidos condenaram, mais uma vez, as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ressaltaram que as sanções, ao ministro, podem ser ampliadas e alcançar aliados.

A declaração foi feita pelo subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos EUA, Darren Beattie.

A atitude do governo brasileiro expressa profundo descontentamento com o conteúdo das comunicações, consideradas uma interferência inaceitável em assuntos internos do Brasil.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O encontro ocorreu nesta sexta-feira (08) com o embaixador Flávio Goldman, que ocupa interinamente a Secretaria de Europa e América do Norte. Goldman reiterou a profunda indignação do governo brasileiro com o tom e o conteúdo das declarações que, além de se intrometerem em questões domésticas, chegaram a fazer ameaças diretas a autoridades brasileiras.

A convocação de um diplomata estrangeiro para prestar esclarecimentos é um movimento sério na diplomacia, indicando um alto nível de insatisfação por parte do país anfitrião.

‌



A ação do Itamaraty reforça a posição de que o governo brasileiro não tolerará o que considera uma ingerência em sua soberania e em seus processos políticos internos.

Essa medida diplomática demonstra a importância do diálogo direto e formal para resolver impasses e reafirmar os limites das relações entre países. A expectativa é que, com essa sinalização clara, as postagens futuras da embaixada dos EUA e do Departamento de Estado se mantenham dentro dos limites do respeito à soberania brasileira.

‌



Procurada, a embaixada dos Estados Unidos afirmou que aguarda um posicionamento oficial da Casa Branca.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.