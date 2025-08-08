Itamaraty convoca encarregado da embaixada dos EUA e mostra indignação com declarações
Convocação de um diplomata estrangeiro para prestar esclarecimentos indica um alto nível de insatisfação por parte do país anfitrião
O Ministério das Relações Exteriores convocou Gabriel Escobar, encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, para prestar esclarecimentos sobre postagens recentes do Departamento de Estado e da própria embaixada.
Nas redes sociais, os Estados Unidos condenaram, mais uma vez, as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ressaltaram que as sanções, ao ministro, podem ser ampliadas e alcançar aliados.
A declaração foi feita pelo subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos EUA, Darren Beattie.
A atitude do governo brasileiro expressa profundo descontentamento com o conteúdo das comunicações, consideradas uma interferência inaceitável em assuntos internos do Brasil.
O encontro ocorreu nesta sexta-feira (08) com o embaixador Flávio Goldman, que ocupa interinamente a Secretaria de Europa e América do Norte. Goldman reiterou a profunda indignação do governo brasileiro com o tom e o conteúdo das declarações que, além de se intrometerem em questões domésticas, chegaram a fazer ameaças diretas a autoridades brasileiras.
A convocação de um diplomata estrangeiro para prestar esclarecimentos é um movimento sério na diplomacia, indicando um alto nível de insatisfação por parte do país anfitrião.
A ação do Itamaraty reforça a posição de que o governo brasileiro não tolerará o que considera uma ingerência em sua soberania e em seus processos políticos internos.
Essa medida diplomática demonstra a importância do diálogo direto e formal para resolver impasses e reafirmar os limites das relações entre países. A expectativa é que, com essa sinalização clara, as postagens futuras da embaixada dos EUA e do Departamento de Estado se mantenham dentro dos limites do respeito à soberania brasileira.
Procurada, a embaixada dos Estados Unidos afirmou que aguarda um posicionamento oficial da Casa Branca.
