Itamaraty reabrirá portas para visita guiada do público; saiba como participar As visitas cívico-educativas começarão em 23 de março

Alto contraste

A+

A-

O Palácio do Itamaraty voltará a receber o público para visitas guiadas, a partir de 23 de março. Elas serão oferecidas em português, espanhol, francês, inglês e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), sempre conduzidas por profissionais capacitados do serviço de visitação cívico-educativa do Itamaraty.

Para isso, será necessário agendamento prévio eletrônico. A previsão é que as visitas ocorram de terça a domingo, das 8h30 às 18h, com duração média de uma hora e quinze minutos.

O público poderá conhecer mais sobre a história e mergulhar na arquitetura moderna brasileira, na Capital Federal.

O prédio é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1970. O paisagismo é de autoria de Roberto Burle Marx.

Para mais informações sobre o agendamento e as regras de visitação, acesse o site: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/palacio-itamaraty/visite-o-itamaraty

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.