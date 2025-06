Liga dos Estados Árabes comemora 80 anos, em Brasília Embaixada destaca trabalho conjunto com o Brasil no fortalecimento da diplomacia Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 04/06/2025 - 17h52 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h52 ) twitter

Embaixador da Liga Árabe, Qais Shqair, durante o discurso no evento Fabiana Ceyhan

Foi um evento e tanto! Os 80 anos da Liga dos Estados Árabes, composto por 22 países localizados na Ásia e na África, foram celebrados com representantes do governo brasileiro, do corpo diplomático, da comunidade árabe e jornalistas, na sede da missão aqui em Brasília.

No discurso, o Embaixador Shqair informou ao público sobre a primeira missão enviada pela Liga Árabe a 13 países americanos já em julho de 1947, quando começou no Brasil, e durou quase dois meses.

“A racionalização do trabalho conjunto dos 22 Estados-membros árabes em todas as áreas de cooperação por meio de conselhos ministeriais especializados serviu como porta de entrada para a Liga difundir sua missão em fóruns regionais e internacionais. O pleno envolvimento em plataformas internacionais, a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro de 17 a 19 de novembro, está no topo da agenda multilateral da Liga”, ressaltou Shqair.

Ainda segundo o embaixador, o secretariado-Geral da Liga Árabe tem se empenhado em realizar consultas políticas com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, em busca de fortalecer cooperação em todos os campos.

‌



“Atuando como coordenadores da parte árabe e dos países latino-americanos para o Grupo ASPA, tanto o Secretariado-Geral da Liga como o Itamaraty compartilham a vontade de promover as relações entre o mundo árabe e os países latino-americanos nos campos político, econômico e cultural.”

Curiosidades

- A organização foi fundada no Cairo, capital do Egito, em 1945, com o objetivo de fortalecer as relações socioeconômicas, culturais e políticas entre os países membros;

‌



- A Delegação Permanente da LEA no Brasil foi aberta em 1956 e teve seu status diplomático reconhecido em 1975. Foi fechada em 1995, e, em 2005, o Secretariado-Geral da Liga anunciou a decisão de reabrir a Missão da LEA em Brasília e nomear representante residente;

- Compõem a LEA: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia;

‌



- A Liga Árabe tem desempenhado um papel importante na promoção da paz, estabilidade e prosperidade no Oriente Médio e representa a voz conjunta dos países árabes.

É a organização mais antiga do mundo contemporâneo e tem como objetivo promover a paz e a harmonia entre os países membros e lutar por causas justas e sociais, com a Palestina no topo de sua agenda como a causa central do mundo árabe.

• Objetivos:

A Liga Árabe visa fortalecer a cooperação entre os países árabes, promover a solidariedade, proteger a soberania e promover o desenvolvimento econômico e cultural.

• Países membros:

A Liga Árabe comemorou seu 80º aniversário em 22 de março de 2025. Ela foi criada em 1945 com o objetivo

