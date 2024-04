Luto na embaixada da Rússia após atentado que deixou mais de 100 mortos em Moscou Representação diplomática abriu as portas para assinatura do livro de condolências

A embaixada da Rússia abriu a porta ao público para a assinatura do livro de condolências, após o ataque em uma casa de shows, em Moscou, na última sexta-feira.

A bandeira esteve a meio mastro. Dezenas de representações foram registradas por meio de assinaturas.

A mesa, com o livro, e rosas ao lado, compuzeram o cenário do luto. A portaria da embaixada ainda está repleta de homenagem às 137 pessoas mortas no ataque e as 140 que ficaram feridas.

