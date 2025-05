Luto na Embaixada de Israel no Brasil Corpo diplomático reserva espaço interno e lamenta a morte do casal nos EUA Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 22/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h46 ) twitter

Bandeira a meio mastro na Embaixada de Israel no Brasil

A Embaixada de Israel no Brasil amanheceu em luto. Bandeira a meio mastro e silêncio absoluto. A única manifestação ao casal morto nos EUA, Yaron Lischinsky e Sarah Milgram, veio por meio de nota e na rede social oficial.

Leia a íntegra:

“ A Embaixada de Israel no Brasil lamenta profundamente e condena veementemente o brutal assassinato de dois funcionários da Embaixada de Israel em Washington. Nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e colegas das vítimas. Este trágico acontecimento é um doloroso lembrete do alarmante aumento do antissemitismo ao redor do mundo — um ódio que, com demasiada frequência, leva à violência. Devemos permanecer vigilantes e unidos na luta contra todas as formas de antissemitismo e extremismo.”

