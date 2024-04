Embaixada da Argentina organiza festival para promover o vinho do país

Alto contraste

A+

A-

Embaixada da Argentina promove noite de vinho

Mesmo ainda sem um novo chefe de missão, a Embaixada da Argentina abriu as portas e promoveu o festival “Malbec World Day”. Uma data celebrada mundialmente, desde 2011, com o intuito de promover os produtos originários desta uva, no caso: o vinho.

O tema deste ano foi “o melhor para o mundo”, com a narrativa voltada para a sustentabilidade em meio à viticultura, ciência que estuda a produção da uva e consegue direcionar para qual setor pode ser utilizada.

Estiveram presentes 250 convidados do mundo do vinho, entre eles, atacadistas, distribuidores, sommeliers, representantes de restaurantes, bares, hotéis e instituições e pessoas que promovem o comércio e o posicionamento do vinho. A ideia é movimentar a economia na cidade e no país, em torno da uva. Dez importadores de Brasília e Goiânia estiveram no local com vinhos Malbec para degustação e venda.

Enquanto o novo embaixador não é anunciado pelos governos da Argentina e do Brasil, o encarregado de negócios Pablo De Angeles conduz a diplomacia.

Publicidade

Embaixada da Argentina promove noite de vinho (Nicolas Monteiro/Embaixada da Argentina – 12/04/2024)

“A Argentina consolidou-se como o segundo maior exportador de vinhos para o Brasil na última década. Neste período, as importações de vinho do Brasil cresceram 61%, e a Argentina acompanhou este aumento mantendo uma cota média de mercado de 20%. Em 2023, exportamos quase US$ 90 milhões para este destino, um valor muito superior aos registados antes da pandemia”, disse De Angeles.

A Embaixada da Argentina no Brasil, juntamente com o Itamaraty, tenta facilitar a entrada do vinho argentino no Brasil para fortalecer sua promoção e posicionamento no mercado local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.