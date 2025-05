Noruega quer estreitar cooperação com o Brasil para enfrentar desafios globais Governo norueguês apresenta nova estratégia para fortalecer a parceria com o Brasil Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 08/05/2025 - 19h15 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h15 ) twitter

Apresentação do documento estratégico, em Oslo, Noruega. Mariken Harbitz / MFA

O documento foi apresentado em Oslo, capital da Noruega, e busca fortalecer a parceria estratégica e diplomática com o Brasil. “A estratégia da Noruega para o Brasil: Parceria para um futuro comum” define áreas prioritárias de cooperação nos próximos anos: democracia, meio ambiente, segurança alimentar, transição energética e economia sustentável.

O Brasil é o país, fora da Europa e dos EUA, que mais recebe investimentos de empresas norueguesas. Especialmente nos setores de petróleo, gás e offshore, como, também, em áreas que tratam de alumínio, fertilizantes e energia renovável.

“O Brasil é uma das maiores economias do mundo, e cerca de 230 empresas norueguesas estão presentes no país. Estive no Brasil no outono passado com uma delegação empresarial e vi de perto o interesse de muitas outras empresas em estreitar laços com parceiros brasileiros. O potencial de crescimento é enorme”, disse a ministra do Comércio e Indústria, Cecilie Myrseth.

A parceria entre os dois países já é ampla, especialmente nas áreas de clima e meio ambiente, e vem se expandindo também para o campo do conhecimento.

“Em um momento marcado por crescente polarização geopolítica e tensões no comércio internacional, é importante para a Noruega reforçar a cooperação com parceiros estratégicos como o Brasil”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide.

“A cooperação com o Brasil tem raízes antigas e é especialmente forte em áreas como comércio, meio ambiente, inovação e digitalização. Foi reforçada quando os dois países ocuparam assentos no Conselho de Segurança da ONU e quando a Noruega foi país convidado durante a presidência brasileira do G20, em 2024. O trabalho conjunto pela preservação da Amazônia também é um pilar central dessa relação”, completou o ministro Eide.

Durante o evento, a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, embaixadora Maria Luisa Escorel, participou de um painel ao lado do secretário de Estado Andreas Motzfeldt Kravik; da professora de Ciência Política da Universidade de Oslo, Benedicte Bull; do presidente da Confederação do Comércio da Noruega, Idar Kreutzer; e do diretor de Relações Internacionais da Rainforest Foundation, Anders Haug Larsen, para debater como uma cooperação ampla beneficia os dois países.

