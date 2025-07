Nova era em Ruanda: celebração do fim do genocídio abre futuro de cooperação com o Brasil 31 anos do Dia da Liberdade marcam o fortalecimento das relações entre Ruanda e Brasil Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 14/07/2025 - 14h03 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embaixada Ruanda Divulgação/Embaixada de Ruanda

Em comemoração ao 31⁰ aniversário do Dia da Libertação — celebrado oficialmente no dia 4 de julho, quando acabou o genocídio em Ruanda contra o grupo étnico Tutsis — a embaixada do país promoveu uma festa em Brasília, com direito a música e comidas da África Oriental.

De la para cá, os ruandeses celebram o início de uma nova era para o país, baseada na paz, no desenvolvimento e na dignidade humana.

O convidado de honra foi o Secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte.

RESUMO DA NOTÍCIA Comemoração do 31º aniversário do Dia da Liberdade marca o fim do genocídio em Ruanda e celebra uma nova era para o país.

Embaixada de Ruanda em Brasília promove festa com música e comidas da África Oriental, destacando desenvolvimento e dignidade humana.

Embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte ressalta o renascimento de Ruanda após anos difíceis e a importância da parceria com o Brasil.

Ambos os países buscam fortalecer laços em setores como agricultura, tecnologia e igualdade de gênero, promovendo investimentos mútuos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

“Para Ruanda, o Dia da Libertação nos lembra não apenas o fim de um dos capítulos mais sombrios da nossa história, mas também o renascimento de uma nação que, há trinta e um anos, encontrava-se completamente em ruínas: suas instituições destruídas, seu povo profundamente ferido e seu futuro sem uma direção clara.

‌



Além das memórias do passado, Carlos comentou sobre a situação atual de Ruanda. “Assim como uma pessoa que chega aos 31 anos, Ruanda hoje se encontra em uma conjuntura única — um momento de reflexão e de novas demandas vindas de seu povo. Trinta e um anos, na vida humana, representam uma fase de transição: de buscar seu lugar no mundo para viver com maior intenção, propósito e clareza.”.

Duarte destacou os laços crescentes de cooperação entre os dois países e o papel de liderança de Ruanda no continente africano:

‌



“Estamos confiantes de que o Brasil e Ruanda estão trilhando um caminho promissor rumo a uma parceria sólida em diversos setores. Nossa colaboração deve incluir o fortalecimento dos investimentos e do comércio em áreas como agricultura, economia verde e tecnologia.”

Embaixada Ruanda Dia da Libertação Divulgação/Embaixada de Ruanda

“Juntos, podemos unir esforços para combater a insegurança alimentar, construir sistemas universais de saúde, promover o desenvolvimento agrícola sustentável e avançar na igualdade de gênero.”

‌



“Enfatizamos nossos esforços para incentivar empresários brasileiros a investir em Ruanda, ao mesmo tempo, em que buscamos atrair empreendedores ruandeses para se engajarem com a economia brasileira.” afirmou o embaixador.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.