Países Baixos pagam até R$ 53 mil para projeto cultural inovador O concurso está aberto e pretende aumentar o vínculo diplomático com o Brasil Além das Embaixadas|Natalie Machado 22/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h02 )

Praça de Amsterdam tomada por neerlandeses Reprodução/Instagram/@nlinbrasil

Todos os anos, a Embaixada dos Países Baixos promove um concurso para ajudar financeiramente projetos que impulsionem o desenvolvimento da identidade e o patrimônio cultural entre os neerlandeses e brasileiros.

Na edição de 2025, o Fundo Patrimonial Cultural pretende pagar até R$ 53 mil para o vencedor. A ideia é garantir a conservação e o uso sustentável deste elo.

Alguns pontos serão levados em consideração:

Interação com ao ambiente de convivência;

Impacto da presença neerlandesa no país (período colonial ou mais recente)

Herança (material ou imaterial) construída com base na influência neerlandesa

A análise será feita exclusivamente pela Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil. As propostas podem ser enviadas 30 de junho de 2025.

Mais detalhes do concurso, no site da embaixada.

