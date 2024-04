Parlamentares do EFTA buscam acordo de livre comércio com o Mercosul Delegação desembarcou em Brasília e encontrou com autoridades do governo federal.

Os parlamentares da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) se anteciparam e desembarcaram no Brasil uma semana antes da chegada do presidente francês, Emmanuel Macron. Uma espécie de corrida contra o tempo, já que a negociação de livre comércio entre Mercosul e União Europeia se arrasta há mais de duas décadas e ainda não há previsão de desfecho.

A EFTA é composta por representantes da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A delegação veio de Buenos Aires direto para o Brasil para mais uma rodada de negociações. Em Brasília, encontrou com autoridades do governo federal.

As agendas estiveram voltadas para o vice-presidente, Geraldo Alckimin, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Além disso, também estiveram com líderes parlamentares para fortalecer a cooperação parlamentar e discutir os processos de ratificação nos parlamentos da EFTA e dos países do Mercosul.

"Os parlamentares da EFTA estão ansiosos para aproveitar esse impulso e advogar pela conclusão das negociações com o Mercosul, importante parceiro comercial para a rede, com um mercado de mais de 260 milhões de consumidores. Como economias orientadas para a exportação com produtos e serviços de alto valor, diversificar as cadeias de abastecimento e aumentar sua resiliência tornou-se uma prioridade máxima da política comercial para os países membros da EFTA", explicou Thomas Aeschi.

Atualmente, os países-membros contam com um total de 31 Acordos de Livre Comércio em vigor ou aguardando ratificação, abrangendo 42 nações.

