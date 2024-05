Primeira-ministra da Itália oferece ajuda ao Brasil por causa da tragédia no Rio Grande do Sul Giorgia Meloni também prestou condolências, em um post de rede social, à população afetada pelas enchentes e lamentou as mortes

Giorgia Meloni , primeira-ministra, lamentou situação no Rio Grande do Sul (Reprodução/RECORD)

O governo da Itália ofereceu ajuda ao Brasil por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, publicou nas redes sociais uma mensagem que lamenta as mortes e os danos causadas à população do estado.

“É com dor que tomo conhecimento da tremenda inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, colocando de joelhos à cidade de Porto Alegre, no Brasil. A minha mais sincera solidariedade e do governo italiano às populações afetadas”, escreveu a primeira-ministra.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse que o país está pronto para contribuir no socorro às pessoas atingidas pela tragédia. “Solidariedade ao Brasil pelas trágicas inundações que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Condolências às famílias das vítimas e apoio a todos aqueles que enfrentam essa terrível provação. Estamos prontos para contribuir para as ajudas à população”, escreveu.

No último sábado (4), o Ministério das Relações Exteriores italiano também tinha expressado “proximidade e solidariedade” ao povo brasileiro.

Brasil e Itália têm laços diplomáticos estabelecidos. O estado gaúcho tem forte representação italiana devido à imigração.

