Princesa japonesa chega a São Paulo e movimenta rotina em capitais brasileiras Entre as visitas, estão previstas agenda com presidente Lula, autoridades parlamentares e comunidades japonesas Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 05/06/2025 - 20h54 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Princesa Kako esbanjando simpatia @kunaicho_jp

A princesa Kako, da família imperial japonesa, chegou nesta quinta-feira (5) a São Paulo, onde foi recebida pelo embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Antes de deixar Brasília, o embaixador conversou, com exclusividade, com o blog.

Atualmente, Kako é uma das representantes mais jovens da monarquia japonesa. Na quarta visita oficial ao exterior, a alteza veio para celebrar o 130º aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

Kako ficará dez dias no país, com um itinerário intenso. A representante da família real também irá ao Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

“A visita da princesa ao Brasil é muito bem-vinda. Começamos a organização depois do convite do presidente Lula, em março deste ano, durante viagem oficial”, disse o embaixador.

‌



Embora não tenha representatividade política, a princesa Kako tem agenda marcada com o presidente Lula. Também irá ao Congresso Nacional e ao Itamaraty. Falará com alunos da Universidade de Brasília, receberá a visita de nikkeis na embaixada. As visitas a comunidades japonesas também ocorrerão nos demais estados.

“A família imperial é uma das mais antigas do mundo e tem muito respeito aos descendentes japoneses”, reforçou Teiji Hayashi.

‌



O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de descendentes, segundo o Ministério das Relações Exteriores japonês.

Quem é a princesa Kako

A princesa Kako nasceu em 1994 e é sobrinha do imperador Naruhito, filha do príncipe herdeiro Fumihito (príncipe Akishino), o irmão mais novo do imperador. Dessa forma, a princesa tem uma posição de destaque na família imperial.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.