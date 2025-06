Princesa Kako recebe comunidade japonesa e faz discurso na Embaixada do Japão Os nikkeis puderam tocar as mãos da alteza de voz doce Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 12/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Princesa Kako cumpriemntando grupo seleto na embaixada do Japão

Em quase 20 anos de profissão, acompanhei, pela primeira vez, a chegada de uma alteza ao Brasil. Uma experiência, no mínimo, diferente.

A vinda da princesa Kako, depois do convite do presidente Lula, em março deste ano, mobilizou centenas de funcionários da embaixada do Japão, além das pessoas que trabalham com representante da família imperial. Muitos detalhes em questão. Tudo milimetricamente acertado.

Aqui em Brasília, a agenda foi intensa. Somente na quarta (11), ela participou de sessão solene no Congresso Nacional, reunião com o presidente Lula, almoço no Itamaraty e, ainda, recebeu cerca de 80 convidados na embaixada do Japão.

Nesta quinta (12), visitou alunos da Universidade de Brasília, e ainda passará pelo Rio de Janeiro nos próximos dias.

‌



Jornalistas japoneses se misturavam aos brasileiros. Todos muito concentrados.

A princesa Kako foi recebida com aplausos. Todos em pé para o momento que ela entrou no salão da residência oficial. Ela parecia uma pluma. Muito delicada. A presença foi marcada com suavidade e sorrisos. Muitos sorrisos!

‌



No discurso preparado, algo me chamou atenção quando começou a falar. A voz dela. Parecia de um anime que certa vez ouvi rapidamente. Mas ali não era desenho animado. Era real. Foram, aproximadamente, 10 minutos que as pessoas não tiravam os olhos da alteza.

Kako destacou o papel importante do Brasil na vida dos japoneses. Aqui, são 2,7 milhões de descendentes. A maior colônia nipônica em todo o mundo. Especificamente, em Brasília, a região rural foi ressaltada como forma de contribuir para a movimentação da economia.

‌



“Com grande satisfação que celebramos os 130 anos de relação diplomática entre Brasil e Japão. Aqui em Brasília, com o rápido crescimento da região, os descendentes de japoneses se dedicaram à criação de frutas e verduras na região do cerrado. Atualmente, muitos japoneses continuam atuando em diversos setores. Senti a importância do papel desempenhado da comunidade nikkei no fortalecimento dos vínculos entre Brasil e Japão”, disse a princesa.

Após o discurso, acompanhamos os cumprimentos a representantes de comunidades japonesas e precisamos deixar o local. A conversa foi reservada. Somente pessoas autorizadas puderam participar daquele momento. A senhora Masae Yada chegou ao Brasil em 1961 e, hoje, ensina a língua estrangeira. Teve a oportunidade de conhecer os pais da princesa na visita ao Brasil 10 anos atrás.

“A princesa ficou surpresa e muito feliz em saber. Nossa conversa envolveu o ensino da língua japonesa. Por meio dela, será possível criar mais recursos humanos e mostrar mais a cultura do nosso país para transmitir às demais gerações”

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.