Príncipe William apresenta grupo de indígenas brasileiras em documentário Elas ficam em terra Caru, no Maranhão, e tentam proteger o território contra ações humanas ilegais Além das Embaixadas|Natalie Machado 30/06/2025 - 12h13 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h13 )

Príncipe Willian durante documentário Kensington Palace

O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, apresentou um grupo de indígenas brasileiras que vivem na terra Caru, no Maranhão, em uma série documental do programa United for Wildlife, da The Royal Foundation.

O episódio faz parte da série de 6 episódios, chamada Guardiães, idealizada pelo próprio príncipe William. O documentário tenta mudar percepções sobre os protetores da natureza.

O último episódio se concentra na terra indígena Caru e relata a história de mulheres que vivem para proteger o território dos desmatamentos, incêndios ilegais e da caça furtiva.

As Guerreiras da Floresta compõem um grupo de 43 mulheres indígenas do povo Guajajara. Com ajuda da tecnologia, foi possível registrar as indígenas arriscarem a própria vida para vigiar o território, localizar atividades ilegais e alertar as autoridades.

‌



“Os guardas que conhecemos nessa série são uma inspiração para todos nós. Todos os dias eles enfrentam riscos enormes se colocando na linha de frente na defesa da natureza, se posicionando entre caçadores ilegais e espécies ameaçadas, contribuindo para a coexistência sustentável entre humanos e animais e combatendo a perda de habitat”, disse o príncipe William.

Indígenas da Terra de Caru, Maranhão Kensington Palace

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Abriga um terço das espécies terrestres de plantas e animais do planeta, além de armazenar carbono, o que contribui para o equilíbrio do clima global.

‌



De acordo com The Royal Foundation, nos últimos 50 anos, quase 20% da Amazônia foi destruída devido a incêndios florestais e inundações.

Os seis episódios da série estão disponíveis gratuitamente nas plataformas digitais. Os outros episódios mostram os seguintes lugares:

‌



República Centro-Africana

Himalaia e Índia,

Mar de Cortez (México)

Parque Nacional Kruger (África do Sul)

Sri Lanka

“Eu tive o privilégio de conhecer alguns guardas florestais ao longo da minha vida e vi, em primeira mão, o trabalho essencial que eles realizam. No entanto, suas histórias são, muitas vezes, ignoradas ou mal compreendidas. A realidade é que proteger nossa natureza se tornou um dos trabalhos mais perigosos do planeta. Precisamos entender e reconhecer os guardiães da natureza e o trabalho essencial que eles realizam”, ressaltou William.

