Realeza japonesa chegará, em breve, ao Brasil A família imperial esbanja simpatia nas redes sociais Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 09/05/2025 - 21h41 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Princesa Kako e família acenam para o público Perfil oficial @kunaicho_jp

São quase dois milhões de seguidores em uma rede social. As pessoas querem acompanhar a rotina das majestades nipônicas, que estão sempre com um sorriso no rosto.

Desta vez, quem virá ao Brasil, para celebrar o 130º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, será a princesa Kako. Esta é a quarta visita oficial, ao exterior, de sua alteza, que é sobrinha do imperador Naruhito.

Kako sairá do Japão dia 4 de junho e, no Brasil, ficará até o dia 17. O itinerário será intenso. A representante da família real passará por quatro estados brasileiros (São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro), além do Distrito Federal.

O convite partiu do governo do Brasil, após o almoço do presidente Lula com o monarca, em março deste ano, durante viagem oficial.

‌



A previsão é que, no dia 11 de junho, a princesa esteja em Brasília. Kako será recebida pelo líder do poder executivo e pelas autoridades do Itamaraty. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados pretende realizar sessão solene em homenagem ao aniversário das relações Brasil-Japão. Nas outras cidades, visitará, também, comunidades nipo-brasileiras. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de descendentes, segundo o Ministério das Relações Exteriores japonês.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.