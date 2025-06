Resgate de brasileira na Indonésia: Itamaraty tenta contornar crise após vídeo falso Família recebeu informação oficial falsa de que brasileira havia sido resgatada Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 23/06/2025 - 11h52 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h56 ) twitter

Equipes suspendem busca por Juliana Martins, brasileira que caiu em vulcão na Indonésia Reprodução/RECORD

Pelo terceiro dia seguido, as equipes de resgate, na Indonésia, continuam a tentativa de salvamento da brasileira Juliana Martins, de 24 anos. Ela caiu no vulcão Rinjani enquanto fazia uma trilha na região na última sexta-feira (20).

A família acompanha de longe os desdobramentos e segue aflita. Isso porque recebeu no final de semana um vídeo que dizia ser do resgate da jovem, mas a informação era falsa.

Enquanto isso, o Itamaraty tenta contornar a crise diplomática na divulgação das informações do governo indonésio. Fontes ouvidas pelo blog ressaltaram que as condições de resgate são difíceis. Não haveria o reparo necessário de imediato. Diante disso, as informações estão concentradas no governo local.

Procurada, a embaixada da Indonésia aqui no Brasil ainda não se manifestou sobre o assunto.

Nesta segunda-feira (23), a família de Juliana informou que as equipes de resgate conseguiram localizar a brasileira no interior do vulcão. Dois guias experientes estão se dirigindo ao local com equipamentos específicos para tentar o resgate.

As equipes conseguiram descer 350 metros na borda do vulcão, mas ainda ficaram a 250 metros do local onde está a brasileira. As buscas foram suspensas por enquanto por causa das condições climáticas.

