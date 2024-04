Rússia convida deputados para participarem do Fórum Parlamentar dos BRICS

Alto contraste

O fórum acontecerá em São Petersburgo, na Rússia, e será antecedido por um encontro, em Moscou.

O Embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Labetskiy, foi ao Congresso Nacional e encontrou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), deputado Lucas Redecker, do PSDB/RS.

Assim, a Rússia formalizou, pessoalmente, o convite para o X Fórum Parlamentar dos Países Membros dos BRICS. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, em São Petersburgo, na Rússia.

Na carta entregue pelo embaixador, o senador Grigory Karasin, presidente do Comitê dos Assuntos Internacionais do Conselho da Federação (Câmara Alta), destacou a importância do evento para “o fortalecimento do multilateralismo e do desenvolvimento global justo e seguro”.

“O encontro dos presidentes das comissões de Relações Exteriores e o Fórum Parlamentar dos BRICS são instrumentos que contribuem com a construção de agendas positivas para os países membros. Este é um diálogo fundamental e ganha ainda mais importância quando temos o Brasil à frente do G20 e a Rússia no comando dos BRICS”, reconheceu Lucas Redecker.

Na avaliação do Embaixador Alexey Labetskiy, “o Brasil tem uma política externa soberana e não aceita pressões por sanções contra a Rússia. Além disso, o Brasil entende as razões russas de atuar na Ucrânia”, afirmou.

