13º para comprar um carro novo? veja como evitar golpes Preço muito baixo e pedidos para "depósito de sinal" podem esconder problemas: veja como evitar Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/11/2024 - 02h00

Fim do ano chegando e muitos consumidores resolvem usar o décimo terceiro ou suas economias para comprar um carro ou então trocar de carro. Porém, em tempos de promoção, “saldão”, ou mesmo na já tradicional Black Friday, quem compra um carro precisa ficar atento seja na hora de negociar na concessionária com um carro novo, seja em revendas de carros usados onde o cuidado deve ser dobrado.

O que deve ser analisado na hora de comprar um carro quanto à negociação em si? Veja como evitar armadilhas na negociação.

1) Saiba o preço real do carro

‌



Ao analisar as ofertas disponíveis no mercado, é natural que a maioria dos anúncios apresente preços dentro de uma mesma margem. Muitas vezes, ofertas com valores abaixo do esperado podem parecer tentadoras, mas elas também podem ser um sinal ruim para o comprador. Pensando nisso, tome cuidado.!Anúncios muito baratos podem ser sinônimo de veículos em mal estado de conservação ou, até mesmo, de golpes. Ao se interessar por um carro saiba o preço da tabela FIPE que é a referência real antes de dar sinal ou efetivamente fechar negócio. Se o valor for baixo demais não é bom sinal.

2) Pesquise a idoneidade do vendedor e da loja

‌



Para garantir uma compra mais segura, é sempre importante fazer o uma pesquisa prévia sobre o vendedor do veículo que você quer comprar. Especialmente nas vendas realizadas de forma online, sempre existe a chance de que o anunciante esteja falsificando sua identidade. Por isso, fazer uma pesquisa na internet pode ser essencial para entender a credibilidade do anúncio.

Pesquise os sites de reclamação, redes sociais e buscadores antes de efetivamente decidir por aquele carro.

‌



3) Não adiante nenhum valor para “reservar” o veículo

Há situações onde o vendedor pode pedir algum pagamento adiantado, como uma forma de sinal e de garantia do seu interesse em comprar o veículo anunciado. No entanto, é sempre recomendável que não seja efetuada nenhuma movimentação financeira de forma antecipada, afinal, isso pode ser um golpe e o suposto vendedor pode sumir com o dinheiro sem que o veículo seja de fato vendido para você.

Seja pela internet seja em lojas ou feirões de carro não adiante nenhum sinal. Apenas pague depois de ver o carro, testar e se certificar da procedência. Não aceite pressão por “valor de reserva” de nenhum tipo.

4) Conheça o veículo pessoalmente antes de fechar negócio

Muitas vezes, os vendedores farão pressão para você fechar logo o negócio, alegando, por exemplo, que existem outros clientes interessados no mesmo anúncio. No entanto, sempre busque conhecer o veículo pessoalmente antes de comprá-lo. Além de uma vistoria cuidadosa é preciso ter um laudo cautelar comprovando a qualidade e procedência do veículo.

Além disso, quando for dar a conferida presencial no produto, peça para fazer um test drive. É nesse momento em que você conseguirá ter um parâmetro em relação ao funcionamento do veículo, desde o motor e os freios até a suspensão. Dessa forma, você poderá evitar algumas futuras dores de cabeça.

5) Verifique o histórico do carro

Antes de finalizar a compra, não deixe de verificar informações referentes ao histórico do veículo. É nessa etapa em que você conseguirá saber de forma mais certeira se existe algum problema maior por trás daquele anúncio, tais como batidas, passagens por leilão, roubos ou problemas legais. Ter a documentação em dia e um bom histórico são cruciais para que a compra seja segura.

