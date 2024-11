Black Friday dos carros: confira um guia de descontos já anunciados para 0km SUVs e hatches recebem descontos válidos até o final desta semana: veja como aproveitar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 02h00 ) twitter

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

A semana da Black Friday também inclui muitas ofertas do setor automotivo. Antes de fechar negócio tomando os cuidados necessaries na hora da negociação, o R7-Autos Carros fez um guia com os principais descontos já anunciados pelas montadoras e que são válidos, em geral, até o final de novembro.

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

Antes de se decidir pela compra é sempre importante ter claro alguns critérios importantes: verificar o no modelo do veículo para não comprar um carro que seja “saldo” de um ano anterior como um carro 2023/2024, a idoneidade da concessionária, os prazos de entrega e termos da garantia que não pode ser reduzida para veículos de promoção entre outros cuidados.

Confira os principais descontos:

‌



Fiat

A Fiat anunciou uma ação e Black Friday para vários modelos. Há descontos de até R$ 7 mil para o Pulse e até R$ 25 mil para o Fastback em todas as versões exceto as novas híbridas Impetus e Audace. Há ainda oferta de bônus de R$ 10 mil para a compra do Cronos Drive 1.3 e o desconto de R$ 11 mil no Fiat Mobi que sai por R$ 63.990. Nesse caso, é só uma manutenção um desconto que já vinha sendo aplicado pela rede no subcompacto.

‌



Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Jeep

A Jeep está anunciando de forma ampla a Black November com descontos válidos até o dia 30 de novembro. A versão Sport do Compass é vendida pelo preço de R$ 152,9 mil e nas versões Longitude, Série S e Overland a montadora oferece taxa zero, com entrada de 60% em saldo em 36 vezes, e preço da Tabela Fipe para veículos de qualquer marca dados como parte do pagamento. A linha Renegade tem financiamento com taxa zero mediante entrada de 60% e saldo em 36 parcelas.

‌



BYD King GS: teste completo com o sedã híbrido que põe medo no Corolla

BYD

A marca líder no segmento de eletrificados também está com ação promocional chamada “Black dos Super híbridos”. O sedã King híbrido sai por R$ 149,8 mil enquanto o Song Pro, modelo mais acessível a gama de SUVs custa R$ 169,8 mil, desconto de cerca de R$ 15 mil sobre o preço normal de tabela. Os carros híbridos ainda são ofertados com carregador portátil incluído bem como as primeiras revisões gratuitas.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Chevrolet

A GM também entrou na onda dos descontos e está vendendo a linha Onix e Tracker com descontos de até R$ 22 mil. O Onix tem descontos de R$ 11 mil sobre o valor de tabela enquanto o Tracker nas versões 1.0 e 1.2 são vendidos com abatimento de R$ 22 mil. As unidades remanescentes do Equinox que vai ganhar nova geração nos próximos dias são vendidas com R$ 35 mil de desconto. Há planos de financiamento com 30 parcelas + entrada sem juros.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Carros para PCD

Os carros direcionados para o público PCD também ganham condições pessoais. Além dos descontos de impostos como ICMS e IPI, algumas montadoras oferecem abatimento no valor de tabela em ação conhecida como “bônus de fábrica”.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

O Peugeot 208 é o compacto com maior oferta para o público PCD. O Peugeot 208 conta com quatro para PCD, incluindo as versões Active 1.0 e Style 1.0 de entrada. A linha 208 tem desconto de R$ 21.292,76 nestes quatro modelos.

Renault Kardian manual. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault RODOLFO BUHRER

O Renault Kardian com isenção de IPI e bônus custa R$ 107,8 mil, bem abaixo dos R$ 129,9 mil do preço de tabela mas é preciso entrar no financiamento pelo banco Renault e comprar um pacote de revisões.

Marcos Camargo Jr. 26.11.2024 Marcos Camargo Jr. 26.11.2024

O Nissan Versa Sense e Advance tem descontos de R$ 20 a R$ 23 mil na ação promocional para o público PCD. Os preços regulares são de R$ 115,9 mil na Sense (sai por R$ 91,9 mil) e R$ 120,9 mil na Advance (sai por R$ 99,9 mil)

Carro mais em conta da Volkswagen é o Polo Track - Marcos Camargo Jr. 26.11.2024 Carro mais em conta da Volkswagen é o Polo Track - Marcos Camargo Jr. 26.11.2024

A Volkswagen também divulgou descontos para o Polo mas apenas na modalidade CNPJ. O Robust sai por R$ 80 mil e o Track sai por R$ 82 mil, descontos médios de R$ 8 mil diante dos valores de tabela para as duas versões.

