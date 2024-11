Antes do lançamento, Denza D9 vai para os concessionários na China Sedã esportivo e híbrido plugin vai estrear no próximo salão de Guangzhou Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h08 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Porsche Panamera terá um concorrente e peso, prometem os chineses da BYD. Em meio a troca de linha com conjunto híbrido atualizado na Europa e no Brasil, a Denza, divisão de luxo da BYD já está enviando para as concessionárias o Denza D9.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Denza é uma joint-venture entra a BYD e a Mercedes-Benz formada há 14 anos. Em 2021 a fabricante alemã passou a representar apenas 10% das ações da Denza e neste ano os chineses adquiram a totalidade dessa participação.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Hoje a Denza tem uma minivan, além dos crossovers N7 e N8. Agora o Z9 GT está bem perto da estreia marcada para o dia 15 de novembro. Antes disso o carro já é exposto nas concessionárias.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Denza Z9 GT é um sedã híbrido plugin bem similar ao Porsche Panamera. Tem 5,23m de comprimento, 1,99m de largura e 1,50m de altura com entre-eixos de 3,12m.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Na motorização o Denza Z9 traz motor 2.0 turbo a combustão de 204cv combinado com três motores elétricos com potência combinada total de 858cv com autonomia de 1.100km com um tanque de gasolina. Existirá também uma variação elétrica mais potente com 921cv e baterias de 100kwh que alcançam até 630km de autonomia.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Os preços partem dos US$ 47,1 mil chegando aos US$ 58,4 mil, o que corresponde a R$ 284 a R$ 350 mil em valores convertidos. A estreia será no Salão de Guangzhou na China quando todos os itens de série das versões serão finalmente revelados.

