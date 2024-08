Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv Novidade chega em versão única, mas GM não divulga o preço nem data das primeiras entregas do SUV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 06/08/2024 - 12h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

A Chevrolet lançou a Blazer EV RS como mais uma aposta no segmento de elétricos para onde a marca está olhando. Ainda que não seja um produto de volume por aqui (o preço ainda não foi divulgado nem a estratégia de vendas), sabemos que a GM terá algumas novidades eletrificadas no futuro próximo, como o Equinox. Por hora, o flagship da marca será o Blazer EV, SUV de perfil arrojado e esportivo na configuração RS por aqui.

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

O visual do SUV já era conhecido e vimos de perto a novidade durante a noite de lançamento do carro. No dia seguinte, testamos o Blazer EV no autódromo da Capuava, interior paulista onde pudemos acelerar mais forte o crossover elétrico.

Primeiro contato

O Blazer EV é uma unanimidade quanto a beleza e embora seja mais uma novidade feita sobre a plataforma ULTIUM (que tem modelos como Silverado, Hummer e já teve até mesmo o Bolt), é um produto novo que usa um nome conhecido. Para nós, Blazer já foi um produto de sucesso antiga geração da S10, e nos Estados Unidos é um SUV compacto ou para o Brasil o Trailblazer é um SUV grande baseado na atual S10.

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

Além do arrojo externo, o interior também tem pontos positivos. Por dentro, os bancos combinam suede e vinil, o estilo do difusor de ar ao estilo turbina (a parte central com três saídas são inspiradas no Camaro), duas amplas telas no painel de 11″ configurável e multimídia de 17,7″ com sistema OnStar com monitor de carga de bateria por celular via aplicativo, Wi-Fi a bordo e atualização over the air (remoto) além de acabamentos com sigla “RS”, sistema de pré-climatização de bancos e cabine, head up display, retrovisor interno com câmera e sistema de auxílio às câmeras com sistema 360°, som Bose de 8 alto-falantes com um subwoofer. O carro conta com sistema Google Built-In com comandos de voz.

Publicidade

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

Segurança a bordo

Além de um pacote completo de airbags, controles dinâmicos de tração e estabilidade o Blazer EV traz o Chevrolet Safety Assist, que oferece frenagem de emergência automática, frenagem para pedestres, alerta de colisão frontal, piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa, entre outros recursos. Há ainda ajustes de volantes e pedais para diferentes sensibilidades com efeitos sonoros para cada perfil.

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

Motor do Blazer EV

O Blazer EV estreia com motor elétrico com 347cv e 44,9 kgfm de torque com tração traseira. Agora lançado o Blazer EV RS, o modelo irá competir com o Volvo XC40 e C40, BMW iX3 e iX, além do BYD Tan atualizado este ano. Dados de desempenho mostram 0-100km/h em 5,8s e máxima limitada a 190km/h.

Publicidade

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv

Baterias e autonomia do Blazer EV

O Chevrolet Blazer EV tem uma bateria de 102 kWh para uma autonomia de 481 km, conforme dados do Inmetro com recarga máxima de 22kw em pontos residenciais e até 190kw em Eletropostos. O SUV vem equipado com faróis full LED, bancos dianteiros aquecidos e o pacote Chevrolet Safety Assist, que inclui frenagem de emergência automática, frenagem para pedestres, alerta de colisão frontal, piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa, entre outros recursos.

Blazer EV RS chega ao país com tração traseira e 347cv mas GM não divulga preço Marcos Camargo Jr 31.07.2024

Acelerando na pista

Ao vivo com o Blazer EV se nota que embora o SUV tenha perfil esportivo a posição de dirigir é semelhante a de um automóvel, com centro de gravidade mais baixo (as baterias estão lá no assoalho levando o peso para baixo) e entre eixos generosos de 3m o que traz amplitude de espaço interno.

Publicidade

Blazer EV RS: já testamos o mais novo SUV elétrico de 347cv Chevrolet/Divulgação

O Blazer EV tem perfil arrojado e como todo elétrico tem torque imediato com quase 45kgfm de uma vez na pista. A carroceria do Blazer, no entanto, favorece a estabilidade com pneus largos e aro 21. A frenagem tem mínima rolagem de carroceria nas curvas e mesmo com força no pedal o Blazer mantém equilíbrio além de entregar aceleração 0-100km/h em menos de 6s.

Blazer EV RS chega ao país com tração traseira e 347cv mas GM não divulga preço Marcos Camargo Jr 31.07.2024

A autonomia prometida é de 481km, porém ao exigir tanta força certamente esse não será o resultado com baterias recarregadas. No percurso urbano certamente vai render mais de 430km, algo a ser testado no futuro quando o carro efetivamente chegar e quando soubermos o preço da novidade.

CHEVROLET BLAZER EV RS ESPORTIVO DE 347cv: QUAL O PREÇO? VEJA O VÍDEO!