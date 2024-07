BMW vai investir R$ 4,37 milhões em estrutura de carga de carros elétricos na AL Marca irá fazer 251 novos carregadores na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá, Peru e Costa Rica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BMW vai investir R$ 4,37 milhões em estrutura de carga de carros elétricos na AL AGNIESZKA-DOROSZEWICZ

O BMW Group anunciou um importante investimento de 724 mil euros, aproximadamente R$ 4,37 milhões, para construir novos eletropostos na América Latina. Estes pontos de carga estarão em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá, Peru e Costa Rica.

Avaliamos o futurista BMW iX que roda até 660km com 1 recarga Marcos Camargo Jr. 23.05.2022

“Para o BMW Group, o futuro é elétrico, digital e circular; é por isso que estamos comprometidos em reforçar e impulsionar essa estratégia na região. Todo modelo BMW e MINI vendido na América Latina é acompanhado de um carregador pessoal ou corporativo, e já somamos mais de 65 mil pontos de carga na casa ou no escritório de nossos clientes. Além dessas ações, buscamos continuar apoiando o investimento em carregadores em vias públicas como líder em mobilidade elétrica no segmento Premium e proporcionar soluções para nossos clientes que escolhem a eletromobilidade”, comentou Reiner Braun, Presidente e CEO do BMW Group América Latina.

Novo Mini Cooper S estreia no Brasil com motor turbo para puristas

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas dos modelos eletrificados da BMW alcançaram um total de 4.703 unidades vendidas, o que representou um aumento de 22%. Já os veículos totalmente elétricos registraram 1.584 unidades vendidas, o que correspondeu a um crescimento de 43%, estabelecendo um novo recorde. As vendas dos modelos híbridos plug-in também alcançaram o maior número da história da empresa alemã na América Latina, com um total de 3.119 unidades emplacadas, um aumento de 13%.

BMW iX1 ganha versão de entrada por R$ 359 mil: veja o que muda BMW/Divulgação

Em relação à Mini, a marca britânica encerrou a primeira metade do ano com a venda de 720 unidades de modelos eletrificados, mantendo o mesmo desempenho do ano anterior, sendo 9,2% desses modelos completamente elétricos.

NOVO BMW X2 e iX2 2025: versões e preços do NOVO SUV CUPÊ, o verdadeiro Fastback. VEJA O VÍDEO!