BMW anuncia produção do X5 híbrido no Brasil Crossover híbrido tem motor de 489cv e até agora vem importado dos Estados Unidos

Líder no mercado premium há cinco anos no Brasil, a BMW acaba de anunciar a produção do X5 híbrido na fábrica de Araquari, em Santa Catarina. Com foco na eletrificação, este será o primeiro carro híbrido fabricado na América do Sul, segmento que experimenta expressivo crescimento no nosso mercado.

“O X5 plugin é parte de um investimento geral anunciado com R$ 1,8 bilhão de recursos”, explicou Reiner Braun, presidente e CEO do BMW Group América Latina. O anúncio foi feito em um evento presencial na sede da BMW do Brasil e transmitido on-line para a imprensa. O R7 foi um dos poucos veículos a acompanhar o anúncio ao vivo na sede da empresa em São Paulo.

“Em dezembro anunciamos que iríamos aumentar a produção em 10% e agora seremos a primeira marca premium a produzir um carro híbrido plugin no Brasil”, explica Michael Nikolaides, diretor de Planejamento e Produção de Motores Eletrificados. “Decidimos pelos X5, pois acreditamos que esse projeto seja importante para o Brasil, embora tenhamos outros projetos em mente também”, completou Braun.

O modelo X5 já é vendido no Brasil importado dos Estados Unidos em duas versões: X5 xDrive50e X-Line (R$ 709.950) e X5 xDrive50e M Sport (R$ 759.950). A motorização do X5 combina um motor seis cilindros em linha com 313cv combinado com motor elétrico de 197cv somando 489cv com 71kgfm de torque e câmbio automático de oito velocidades. Na América Latina, cada carro elétrico é vendido com um carregador aos clientes. E aqui no Brasil a BMW reporta que existem 21 mil carregadores de carros eletrificados e que investirá na ampliação desse número.