BYD confirma Song Pro Flex produzido no Brasil em 2025 SUV será fabricado em março em regime SKD na nova fábrica de Camaçari Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/12/2024 - 12h24 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

Assim como o R7 Autos Carros já tinha adiantado, a BYD informou que produzirá o Song Pro Flex em Camaçari, na Bahia, em regime de SKD em março de 2025 da versão sem sistema flex. Além disso, o veículo com a tecnologia com dois combustíveis será produzido por aqui em agosto do próximo ano. O Dolphin Mini também sairá da linha de montagem baiana. No entanto, a produção 100% brasileira começa apenas em agosto do próximo ano, quando não serão mais usados os kits prontos dos veículos para fabricação em território nacional.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

O BYD Song Pro Flex foi projetado com engenheiros brasileiros em parceria com chineses. O crossover será equipado com motor 1.5 litro flex, que pode entregar até 99 cv, acoplado com um elétrico de até 160 cv. A marca não confirma a potência do conjunto térmico flex.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

Vale ressaltar que estão disponíveis na China e no Brasil opções de bateria com um pacote de 12,96 kWh e com outro de 18,31 kWh, o que permite ao crossover rodar até 115 km no modo elétrico.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

Para produzir em Camaçari, a BYD deve empregar até 10 mil trabalhadores no complexo industrial baiano em 2025. Já em 2026, a montadora promete empregar mais de 20 mil pessoas.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.