CATL anuncia baterias de sódio para 2025 com descarga a -40°C Produção da tecnologia em larga escala é esperada para apenas 2027 Autos Carros|Marcos Camargo Jr 20/11/2024 - 17h00

CarNewsChina/Reprodução

A fabricante chinesa de baterias, CATL anunciou que a segunda geração de baterias de sódio será lançada no próximo ano. Contudo, a produção em larga escala deve começar apenas em 2027. Entre os destaques desta tecnologia está a capacidade de funcionar normalmente em temperaturas extremas de até -40°C.

CarNewsChina/Reprodução

Além disso, a a nova bateria apresenta resistência aprimorada a baixas temperaturas e maior segurança. O novo produto da CATL também deve alcançar uma densidade energética superior a 200 Wh/kg.

CarNewsChina/Reprodução

Vale informar que as baterias de sódio têm funcionamento parecido com as de íons de lítio, com movimentação de íons entre os eletrodos. Além disso, essa tecnologia é mais segura e eficiente em baixas temperaturas, só que ainda tem uma densidade energética inferior às convencionais.

BYD Dolphin Mini - Foto: BYD/Divulgação

No entanto, segundo o relatório da empresa chinesa, essas baterias podem substituir de 20% a 30% das baterias de lítio em veículos pequenos ou de curto alcance. Outra empresa que já começou a se organizar para produzir essa tecnologia é a BYD, que vende veículos elétricos pequenos no Brasil como o Dolphin Mini, que iniciou a construção de um complexo industrial para produção de baterias de sódio com meta inicial de 105 Wh/kg, subindo para 130 Wh/kg. No entanto, ainda está distante de alcançar os 200 Wh/kg no curto prazo.

