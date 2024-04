Alto contraste

CATL mostra bateria de carro que roda 600km após carga de 10 minutos (Internet/Reprodução)

Além dos carros do Salão de Pequim, as fabricantes de baterias e fornecedores de tecnologia também ganham mais relevância nos eventos automotivos. A CATL que é uma das maiores fabricantes de baterias do mundo apresentou sua segunda geração de acumuladores de energia.

Trata-se da Shenxing Plus battery. Ela usa uma combinação de lítio ferro fosfato que alcança 600km de autonomia com recarga que pode ser feita em apenas 10 minutos.

Além disso, a solução aplicada a essa bateria de lítio ferro fosfato (LFP) torna a produção dos veículos mais barata do que soluções como as baterias de níquel, manganês e cobalto (Nmc) que também tem vida útil mais curta.

A CATL disse que só no desenvolvimento de uma estrutura mais leve a densidade da bateria sobe 7% e também afirmou que essa tecnologia pode alcançar até 1.000km de autonomia mas que o custo ficaria inviável para um veículo de uso diário.

A CATL trabalha com marcas especialistas em baterias como a Huawei, Star Charging, Shudao New Energy e Cloud Fast Charging. As baterias CATL estão em carros das marcas Tesla, Ford, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Kia, Toyota e GWM.