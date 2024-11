CEO da Ford está dirigindo novo carro da Xiaomi: “estou adorando” Farley já disse que os carros chineses eram uma “ameaça existencial” às marcas tradicionais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xiaomi/Divugalção Xiaomi/Divugalção

Uma notícia vem levantando polêmica no mundo automotivo essa semana. O CEO da Ford, Jim Farley, revelou em um podcast que está dirigindo um Xiaomi SU7 nos últimos meses. Farley já disse que os carros chineses eram uma “ameaça existencial” às marcas tradicionais com suas grandes estruturas e operações complexas. Esse é mais um indicativo do quanto marcas tracionais estão estudando o avanço dos carros chineses eletrificados.

Xiaomi/Divugalção Xiaomi/Divugalção

O CEO da Ford, Jim Farley falou em uma entrevista a Robert Llewellyn, do Fully Charged podcast: “não gosto de falar muito de competição mas eu gostei muito do Xiaomi”, disse.

Xiaomi/Divugalção Xiaomi/Divugalção

“Trouxemos um de Shanghai para Chicago e eu pude dirigir o carro por seis meses e agora não quero deixá-lo”, completou lembrando que a Xiaomi tem alto nível de produtividade entre 10 mil e 20 mil unidades desse carro por mês e já tem capacidade comprometida pelos próximos seis meses.

Xiaomi/Divugalção Xiaomi/Divugalção

Farley estava guiando a versão de entrada no SU7 com 295cv e 73kw de bateria suficientes para superar os 500km de autonomia na cidade. A Xiaomi oferece o SU7 com até 663cv e até 830km de autonomia.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Farley admitiu que os carros chineses eletrificados “estão à frente”’dos norte-americanos e lembrou que a divisão automotiva da Xiaomi vem após anos de experiência com tecnologia onde a marca é uma das maiores do mundo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.