Consultoria mostra que Toyota segue como marca de carro mais valiosa do mundo Estudo internacional mostra que marca japonesa segue à frente em ranking de valor Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h00 )

A consultoria Interbrand divulgou nesta semana mais um índice das marcas mais valiosas do mundo. Embora as marcas de carro apareçam só partir da sexta posição, a Toyota lidera e mostra o crescimento mais consistente entre as montadoras. A Interbrand classifica as marcas não somente pelo seu valor financeiro considerando ativos mas também critérios como mercado-alvo, estratégia, gerenciamento e a visão da marca sobre o futuro. A Toyota segue na frente e cresceu 13% neste ranking e embora sigam presentes no estudo a Tesla, Ford e Mercedes-Benz caíram algumas posições.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A marca mais bem posicionada segue sendo a Toyota com 72,8 bilhões e dólares em valor. Com planos conservadores porém consistentes no quesito eletrificação a marca japonesa segue bem posicionada pela Interbrand. A Mercedes ficou em segundo lugar entre as montadoras com uma perda de 4% e 58,9 bi em valor. A BMW também avançou com novo portfólio e cresceu 2% e vale agora 52 bilhões. A Tesla perdeu posições no estudo (e também valor de mercado) e caiu 9% no ranking valendo 45,5 bilhões.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Completam o ranking até as dez marcas mais valiosas a Honda que cresceu 9%, Hyundai com 13% de crescimento e Porsche com avanço de 7%. Também estão no ranking a Audi, Volkswagen e Ford que embora tenha perdido 3% ainda segue competitiva entre as marcas mais valiosas.

‌



1 Toyota +13% 72,8 bilhões

2 Mercedes -4% 58,9 bilhões

‌



3 BMW +2% 52 bilhões

4 Tesla -9% 45,5 bilhões

‌



5 Honda +9% 26,7 bilhões

6 Hyundai +13% 23 bilhões

7 Porsche +7% 17,4 bilhões

8 Audi +6% 17,3 bilhões

9 Volkswagen +4% 53 **

10 Ford -3% 52 bilhões

