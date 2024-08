Contra Polo Track, Fiat lança Argo Endurance; veja preços e equipamentos Modelo vem equipado com motor 1.3 Firefly de até 107 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h59 ) ‌



A Fiat lança a versão de entrada Argo Endurance, que é vendida com oferta de lançamento por R$ 79.990. Passada promoção, o preço será de R$ 89.990, que é o mesmo valor do rival Volkswagen Polo Track. O hatchback vem equipado com motor 1.3 Firefly de até 107 cv. O Fiat Argo Endurance não teve mudanças visuais. Contudo, ganhou suspensão elevada, angulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto.

Sob o capô, o Fiat Argo Endurance vem equipado com motor 1.3 Firefly de 107 cavalos, 13,7 kgfm e com câmbio manual de cinco marchas.

Em relação aos opcionais, o modelo traz o Pack Comfort por central multimídia, volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e porta USB. Além disso, há o Pack Essential, que conta com tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, soleira e frisos laterais, Pack Essential Plus com engate e protetor de porta-malas, Pack Tech com câmera de ré, luzes internas de ambientação e carregador por indução e, por fim, Pack Safety com alarme volumétrico e trava para estepe. Vale ressaltar que os acessórios também podem ser adquiridos separadamente.