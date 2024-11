Cotado para o Brasil, BYD Denza Z9 começa a ser entregue na China Sedã híbrido tem 858 cv de potência combinada e autonomia de até 1.100 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Denza, divisão de luxo da BYD, anunciou que as entregas do sedã Z9 começarão em dezembro na China. O modelo estará disponível a partir de US$ 47,1 mil (cerca de R$ 284 mil), com a versão topo de gama sendo vendida por US$ 58,4 mil (aproximadamente R$ 350 mil), valores convertidos sem impostos. O sedã híbrido tem potência combinada de 858 cv e uma autonomia de até 1.100 km.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Com design esportivo, o Z9 tem faróis dianteiros amplos no formato de gota e lanternas traseiras com uma assinatura luminosa distinta. Já o interior conta com painel de instrumentos de 13,2 polegadas, tela central de 17,3 polegadas, display de 3,2 polegadas para o passageiro e telas adicionais para ajustes dos espelhos retrovisores e controle do ar-condicionado.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sedan híbrido, que será rival do Porsche Panamera, mede 5,23 metros de comprimento, 1,99 metro de largura e 1,50 metro de altura, com entre-eixos de 3,12 metros.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Os “corações” do Denza Z9 combinam motor 2.0 turbo com três motores elétricos, que juntos entregam 858 cv. O conjunto de baterias permite uma autonomia de até 1.100 km. Existe também uma configuração totalmente elétrica, que utiliza três motores elétricos, rende até 951 cv, além de ter uma bateria de 100 kWh, com autonomia de 630 km.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Denza também comercializa os modelos D9 (minivan) e N7. Criada há 14 anos como uma joint venture entre a BYD e a Mercedes-Benz, a fabricante chinesa adquiriu a totalidade das ações da marca em 2021, após a redução da participação da Mercedes-Benz para 10%.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.