DAF chega a 40.000 caminhões produzidos no Brasil Veículo produzido no Paraná é um dos mais vendidos da categoria 15/08/2024 - 11h00



A DAF Caminhões entregou o caminhão de número 40 mil fabricado no País. O modelo é um XF 6x2, equipado com motor 530 cv, que figura entre os 10 veículos pesados mais vendidos no Brasil em 2024 e fará parte da frota da Theo Transportes. A marca sediada em Ponta Grossa atua em vários segmentos de veículos pesados pelo país.

“Essa é mais uma conquista para a DAF Caminhões no Brasil. Este momento histórico reforça nossa estratégia de conquistar o mercado brasileiro com veículos modernos e versáteis, atendendo às mais diversas aplicações com toda a qualidade e expertise da DAF no mundo. Crescemos no mercado porque combinamos ótimos produtos, relacionamento próximo com nossos clientes e um pós-venda que está em constante evolução”, comenta Luís Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões. A entrega do DAF 40 mil ocorreu no último dia 8 de agosto, na sede da fabricante, em Ponta Grossa (PR). Estiveram presentes os executivos da DAF, os representantes da concessionária DAF Eldorado, responsável pela venda do modelo, e a equipe da Theo Transportes, proprietária do veículo.

O veículo entregue pela DAF tem uma capacidade de carga de até 74 toneladas, com motor de 530cv 6x2 com cabine Super Space e acabamento Comfort. O motor é o PACCAR MX-13 com 530cv, tecnologia Proconve P8/Euro 6, e entrega torque máximo de 2.600 Nm. Este motor conta com 6 cilindros e 12,9 litros, sistema de injeção common-rail e freio motor de 490 cv @2.100 rpm com três estágios de potência. A transmissão ZF TraXon é de 12 velocidades à frente + 2 à ré, automatizada / Direct Drive.