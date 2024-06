Depois de mudar o nome, Alfa Romeo elétrico será 39cv mais potente Com 278cv, ganho será importante após testes na fase de homologação

Depois de mudar o nome, Alfa Romeo elétrico será 39cv mais potente

A Alfa Romeo acaba de anunciar que o SUV compacto Júnior (ex Milano), terá motor elétrico de 278cv e não 237cv como anteriormente anunciado. O polêmico veículo que foi obrigado a mudar de nome pelo fato de sua produção não ser italiana acaba de ter mais dados divulgados.

De acordo com a fabricante “testes mostram que o motor elétrico pode chegar a 280cv alinhado com o perfil de performance do Giulia, Stelvio e Tonale”. Além dos 278cv o torque sra de 34kgfm.

A Alfa Romeo disse que o carro já está em fase final de aprovação e terá suspensão 25mm mais baixa do que inicialmente planejado graças ao sistema de barras anti rolagem, diferencial Torsen dianteiro e pneus aro 20.

A Alfa Romeo disse que o carro está em fase final de desenvolvimento na pista de testes Balocco Proving Ground. O lançamento oficial do Alfa Romeo Júnior deve ser ainda neste ano na Europa.





