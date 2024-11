Discreta no Brasil, Subaru apresenta novo motor híbrido Motor Boxer irá trabalhar com dois motores elétricos de forma inédita com autonomia de até 1.200km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/10/2024 - 12h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h00 ) twitter

A Subaru ainda não não tinha um motor eletrificado e se mantinha na retaguarda dessas tecnologias até agora. Mas isso vai mudar uma vez que a marca japonesa apresentou o sistema híbrido do novo Crosstrek que pode rodar entre 1 mil e 1.200 km. A Subaru revelou que a tecnologia desenvolvida terá o tradicional motor Boxer 2.5 trabalhando com duas máquinas elétricas e, também, poderá rodar até 1.000 km sem precisar abastecer.

Para rodar até 1.000 km, a Subaru informou que o Crosstrek terá um tanque de combustível com capacidade de 62 litros, além de ter um sistema com condução EV estendida com bateria de 1,1 kWh. Todavia, a montadora não informou mais dados sobre a tecnologia.

Subaru/Divulgação

Em relação à motorização, o crossover será equipado com o tradicional motor 2.5 litros boxer, que entrega até 158 cv e 21,2 kgfm. Na dianteira ainda terá mais dois motores elétricos de 119 cv e 27,5 kgfm. Contudo, a Subaru não informou a potência combinada, disse apenas que o conjunto térmico também fará o papel de gerador de energia. O lançamento do Crosstrek deve ocorrer até o final do ano.

