Entenda porque há centenas de Teslas abandonados na Flórida Carros elétricos fabricados este ano ficam em terreno sob o sol escaldante do verão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Entenda porque há centenas de Teslas abandonados na Flórida Reddit reprodução

Centenas de Teslas estacionados em um campo coberto por vegetação vem chamando a atenção da imprensa nos Estados Unidos. Esses veículos elétricos aparentemente abandonados foram avistados perto do Centro de Serviços da Tesla em Tampa, Oeste da Flórida, e seus números de chassi sugerem que os veículos são novos apesar da grama crescendo ao seu redor neste grande terreno. Mas por que isso aconteceu?

Entenda porque há centenas de Teslas abandonados na Flórida Reddit reprodução

Segundo a imprensa local há por exemplo unidades do Tesla Model 3 de 2024 mas também existem unidades do Model 3 antes da reestilização (ano 2023) e Model Y. Fóruns de proprietários de Tesla na internet mostram que boa parte dos carros foi fabricada entre abril e maio deste ano.

Entenda porque há centenas de Teslas abandonados na Flórida Reddit reprodução

Mas uma análise mais completa indica que a partir do número do chassi essas unidades trazem “rodas com pacotes não padronizados e interiores de cores mistas” e a demora na venda dos carros levou a Tesla a usar um terreno para colocar os veículos.

Entenda porque há centenas de Teslas abandonados na Flórida Reddit reprodução

Um dos usuários da rede Reddit, que serviu de plataforma para a publicação destas imagens, disse que os arquivos de vídeo do sistema Sentinela, que grava tudo ao redor do veículo, mostram que seu próprio veículo, um Model y, também “repousou” nesse campo em 2022 por vários meses antes de ser vendido.

A tese mais aceita para que os carros estejam neste terreno à espera de um novo dono é justamente a desaceleração nas vendas. Em carros fora de padrão como estes, com rodas que não condizem com o pacote inicialmente vendido, muitos carros ficam esperando pelo dono por mais tempo.

Tesla revelou seu veículo elétrico utilitário esportivo Model Y na quinta (14)

Após um quarto trimestre recorde de vendas em 2023, com 484.507 entregas, a Tesla vendeu 386.810 veículos no primeiro trimestre de 2024 e 443.956 no segundo trimestre de 2024.

No ano passado, o SUV Tesla Model Y liderou as vendas mundiais como o carro mais vendido, com 1.223.000 unidades. Já o sedã Tesla Model 3 ocupou a 10ª posição, com 508.000 unidades vendidas. Curiosamente, esses foram os únicos veículos elétricos na lista dos 10 mais vendidos.

