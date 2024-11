Esqueça o Arrizo: Chery terá sedã grande na China Três volumes deve ser híbrido e de grande porte com “mais de cinco metros” dizem executivos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 08h00 ) twitter

Chery/Divulgação

A Chery divulgou mais detalhes do seu próximo sedã de grande porte para quem achava que esse segmento estava em baixa. Batizado de Fulwin A9, o sedã de cinco metros de comprimento ainda não foi lançado mas mostra que a Chery está sempre de olho em segmentos estratégicos.

Chery/Divulgação

Embora a Chery não tenha divulgado tudo sobre seu novo produto executivos presentes em um evento realizado nesta semana na China deram alguns detalhes a respeito do Fulwin A9.

Chery/Divulgação

A informações de que ele terá mais de 5 m de comprimento e 2 m de largura com 3 m de entre eixos.

Chery/Divulgação

Embora o visual externo seja de certa forma genérico com linhas fluidas e uma lanterna unindo a parte traseira o sedã pode surpreender pelo conjunto mecânico. Na prateleira a Chery tem conjunto híbrido formado por motor 1.5 turbo a gasolina de 143 cv associado a dois propulsores elétricos e talvez com suspensão do tipo adaptativa.

Chery/Divulgação

O lançamento deve ocorrer até o final do ano ou começo de 2025 na China.

