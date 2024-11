Fábrica da BMW Motorrad em Manaus completa 8 anos Capacidade da unidade é de 17.000 unidades por ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h00 ) twitter

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A fábrica da BMW em Manaus está comemorando seu oitavo aniversário. Desde sua fundação em 2016, a planta passou por momentos importantes, como a expansão para uma área de 15.000 m² e o aumento da capacidade de produção para 17.000 mil motocicletas por ano.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Nos últimos anos, a inauguração de seu terceiro prédio centralizou as operações de distribuição de motos para todo o Brasil. A fábrica é responsável por 99% do volume comercializado no país.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

“Este oitavo aniversário simboliza nosso sucesso em consolidar a operação no Brasil. Estamos firmemente enraizados em Manaus e isso nos dá motivos de sobra para comemorar. Temos uma equipe comprometida com a excelência, sempre visando a satisfação dos nossos clientes e mantendo o padrão de qualidade BMW. Nosso objetivo é continuar crescendo, com paixão e inovação”, destacou o diretor da fábrica do BMW Group em Manaus, Alex Donatti.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Atualmente, a fábrica da BMW em Manaus produz 11 modelos de motocicletas, dos quais cinco tiveram sua fabricação iniciada apenas no primeiro semestre de 2024.

