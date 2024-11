Fábrica da BYD no Brasil é alvo de denúncias de agressão e contrato com terceirizada é rompido Segundo a denúncia, funcionários das empresas terceirizadas tem sofrido maus tratos e trabalham em condições precárias na fábrica da marca chinesa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 02h00 ) twitter

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A montadora BYD e as empresas chinesas terceirizadas Jian Jang, Open Engineering e AE Corp serão investigadas após uma denúncia de maus tratos e condições precárias de trabalho na futura fábrica de Camaçari/BA. A denúncia feita em setembro teve como sequência uma visita do Ministério Público do Trabalho e da Policia Federal no último dia 11 quando as condições precárias foram constatadas e, agora, uma investigação está em curso.

Agência Pública/Reprodução Agência Pública/Reprodução

Segundo a denúncia funcionários das empresas terceirizadas tem sofrido maus tratos e trabalham em condições precárias na fábrica da BYD na Bahia que está em ajustes finais para a inauguração de uma primeira fase ainda neste ano.

Agência Pública/Reprodução Agência Pública/Reprodução

Os funcionários não são da BYD mas sim das empresas Jinjiang Group, AE Corp e Open Steel que são construtoras que atuam com a BYD em vários países. Há cerca de 500 trabalhadores na fábrica de Camaçari e o investimento na obra chega a R$ 5,5 bilhões.

Agência Pública/Reprodução Agência Pública/Reprodução

Imagens divulgadas pela Agência Publica mostram trabalhadores que atuam sem o equipamento adequado, alimentos armazenados de forma inadequada e denotam jornadas extenuantes de trabalho.

‌



Agência Pública/Reprodução Agência Pública/Reprodução

Com a gravidade da denúncia o R7-Autos Carros procurou a assessoria de imprensa da BYD. A resposta foi a seguinte: “A BYD recebeu com repúdio as imagens relacionadas ao tratamento dado por profissionais de empresas terceirizadas aos trabalhadores na construção da fábrica de Camaçari (BA). A BYD determinou que os agressores sejam afastados e proibidos de ingressar na unidade, exigindo das empresas providências urgentes para garantir que tal atitude jamais se repita. A BYD reforça seu acolhimento aos envolvidos, que já receberam todo o suporte necessário e seguem trabalhando na fábrica”.

‌



Próximos passos

As empresas citadas tem até dez dias para apresentar um plano de ajuste na operação de Camaçari. A BYD se comprometeu a fiscalizar a obra cumprindo a legislação trabalhista vigente no país.

‌



Agência Pública/Reprodução Agência Pública/Reprodução

“O Ministério Público do Trabalho apontou a necessidade de ajustes pontuais na operação. Identificamos as inconformidades em relação aos trabalhadores em Camaçari e exigimos que as prestadoras de serviços responsáveis pelas obras ajam imediatamente.”, admite a empresa.

BYD Dolphin Mini - Foto: BYD/Divulgação BYD Dolphin Mini - Foto: BYD/Divulgação

A BYD assumiu o terreno de Camaçari junto ao Governo do Estado da Bahia, após o fim da produção da Ford em 2021. A fábrica anunciada em março desse ano deve ter a produção em série iniciada já em novembro. Ainda não há informações se os inquéritos e possíveis termos de ajustamento de conduta irão interferir no planejamento da produção de Camaçari.

