Fiat confirma: Pulse e Fastback serão os primeiros híbridos flex da marca Modelos são equipados com motor T200 1.0 turbo de até 130cv com 20,4kgfm Autos Carros|Marcos Camargo Jr 25/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h20 )

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A Fiat confirmou hoje que os SUVs compactos Pulse e Fastback serão os primeiros híbridos flex da marca usando a tecnologia batizada de “Hybrid”.

Em um teaser divulgado pela marca, as imagens mostram que se tratam do Pulse e Fastback em suas versões Impetus combinados com uma nova opção de cor azul metálica.

Ainda não há informações sobre o preço e conteúdo das versões, mas o lançamento foi confirmado para novembro. Conforme as imagens, notamos que se trata do motor T200 (três cilindros turbo flex com injeção direta e 125/130cv com 20,4kgfm) combinado com motor elétrico cujos detalhes serão conhecidos no lançamento.

“A Fiat é a marca reconhecida por revolucionar e democratizar tecnologias acessíveis no Brasil. Com nosso DNA inovador e a sólida liderança no mercado nacional nos últimos quatro anos, é natural também liderarmos uma nova era de transformações. Para isso, escolhemos iniciar em um importante segmento, com nossos SUVs mais desejados, o Pulse e o Fastback, que serão responsáveis por impulsionar essa revolução”, afirma Alexandre Aquino, Vice-Presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

