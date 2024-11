Geely lança SUV off road só com motor a gasolina na China Cowboy tem motor 1.5 turbo a gasolina e não é um 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Embora o mercado de carros híbridos e elétricos esteja crescendo de forma exponencial na China também existe ainda um grande mercado de veículos a combustão. O grupo Geely, que tem marcas como a Link&Co e Zeekr, também tem sua “marca própria” e acaba de lançar um SUV médio com o nome de Cowboy.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

E esqueça a solução EREV dos motores a combustão que alimentam um motor elétrico de longo alcance, híbridos plugin com modernas baterias de estado sólidos entre outros. o Geely Cowboy é um veículo a gasolina. E seu preço é competitivo; US$ 14 mil ou R$ 84 mil em valores convertidos.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Vale lembrar que esse tipo de design “off road” é muito bem aceito na China. O Geely Cowboy exibe características de um SUV robusto, mais alto, com um design frontal imponente e em camadas. Na traseira, o veículo conta com um contêiner externo em formato de polígono, enquanto o teto possui um rack de equipamentos e faróis auxiliares. A área de carga no teto mede 1,3 m², com capacidade máxima de 50 kg.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O motor é um 1.5 turbo a gasolina com 178cv e 29kgfm de torque combinado com câmbio de dupla embreagem e sete marchas e apesar do design parrudo não tem tração 4x4.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Por dentro há um painel digital de 8,8” combinado com multimídia de 14,6” controlada por um chip Ecarx’s E02 de alto desempenho. O banco do motorista é elétrico e o revestimento combina couro e suede.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O crossover também se destaca por contar com 42 porta objetos bem como itens como luzes internas decorativas e emblemas “born Free” (nascido para ser livre em tradução livre) nos bancos. Nas dimensões, o Geely Cowboy tem 4,36m de comprimento, 1,86m de largura e 1,77m de altura com entre eixos de 2,64m. Nas laterais, o Cowboy traz arcos de roda largos, saias laterais reforçadas, maçanetas convencionais, pinças de freio vermelhas e teto biton que pode ser conbinado com cores verde, branco, cinza fosco entre outros tons mais neutros. Os Pneus off-road AT são opcionais.

