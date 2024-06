GM lança elétrico compacto para brigar com Dolphin Mini na China Autonomia das baterias varia entre 200km e 410km dependendo da versão

A briga por espaço no segmento de compactos elétricos levou a Wuling, marca do grupo General Motors, a renovar o compacto Bingo na linha 2024. De olho em concorrentes como o BYD Dolphin Mini, a Wuling apresentou o Bingo com novidades, ficando mais equipado e mais barato.

Na China ele custa cerca de R$ 56,8mil yuans, algo como R$ 44 mil em conversão direta. O BYD Dolphin Mini vendido aqui por R$ 115 mil sai por cerca de R$ 54 mil no mercado chinês.

A versão mais em conta tem 44cv e enquanto as mais equipadas vem com motor de 68cv (que custa na faixa de R$ 60 mil em conversão direta). Ao todo são três versões: Light, Enjoyment, Lingxi Connected e Lingxi premium. A autonomia das baterias varia entre 200km e 410km dependendo da versão.

O Wuling Bingo tem 3,95m de comprimento, 1,70m de largura, 1,58 m de altura e tem entre-eixos de 2,56m. Assim a GM mostra seu apetite de brigar por mais espaço em segmentos específicos no mercado chinês e graças à joint venture com a SAIC, do grupo GM, a estratégia é de tornar os modelos mais interessantes e equipados.

A Wuling também irá vender o Bingo em outros países do Sul da Ásia, mas não confirmou a estreia do compacto em outros continentes.





