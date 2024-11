GM vai oferecer Wi-Fi com 5G em seus veículos Tecnologia estará disponível em breve e pode estrear no novo Equinox Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 17h07 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet anunciou que irá oferecer conectividade 5G nos veículos vendidos no Brasil com o sistema OnStar já conhecido. O sistema conecta o carro à internet e a serviços como o Wi-Fi, multimídia com sistema operacional Google built-in, aplicativos e assistente virtual nativo, além de atualizações remotas e recursos exclusivos de emergência e proteção patrimonial.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O primeiro veículo a oferecer a novidade deve ser o novo Equinox que está perto da estreia no país. Oficialmente a GM diz que “A nova tecnologia OnStar é um dos principais destaques do próximo lançamento da Chevrolet, previsto para este ano”. A GM diz que a velocidade de internet pode ser de 10 a 100 vezes mais rápida, dependendo da infraestrutura local.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

“À medida que evoluímos para uma conexão de internet ultrarrápida no Brasil, a tecnologia da GM permitirá a ampliação de funcionalidades e de serviços desses veículos, trazendo ainda mais conectividade e segurança. Tanto que o 5G é a base de uma futura geração de veículos gerenciados por softwares e de automóveis totalmente autônomos”, explica Jaime Gil, diretor de serviços conectados da GM América do Sul.

Guilherme Maia BFMS/Reprodução Guilherme Maia BFMS/Reprodução

Esse módulo eletrônico será gradualmente adotado pelo portfólio da Chevrolet. “A difusão da tecnologia 5G representará o maior salto evolutivo da conectividade veicular desde a chegada do OnStar no Brasil, há uma década”, completa. Assim, devemos ter os novos Onix, Tracker e possivelmente Montana equipados com chip e tecnologia 5G a bordo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.