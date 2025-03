Honda anuncia 4 novidades no segmento de média e alta cilindrada Inéditas CB 500 Hornet, NX 500 e CB 650R E-Clutch são confirmadas junto com a nova linha CRF 1100L Africa Twin Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h20 ) twitter

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Depois de renovar a linha de motocicletas de baixa cilindrada em 2024, a Honda Motos anuncia quatro novidades que chegam ainda no primeiro semestre deste ano.

África Twin CRF 1100 - Honda/Divulgação

Foram confirmadas as novas CB 500 Hornet retomando uma nomenclatura importante para a marca, a NX 500 e a CB 650R E-Clutch que são confirmadas junto com a nova linha CRF 1100L Africa Twin.

Segundo a Honda trata-se de um “início de uma significativa renovação para o segmento de média e alta cilindrada e que visa atender os anseios dos clientes e elevar o patamar tecnológico da Honda no segmento de alta cilindrada”.

Conheça as linhas gerais das quatro novidades

Honda CB 500 Hornet

A nomenclatura Hornet está de volta ao mercado brasileiro na linha CB 500. Com Formas angulosas, totalmente diferentes do grupo ótico dianteiro até a rabeta, determinarão uma personalidade inédita para a esportiva que retoma um produto conhecido em outra faixa de cilindrada.

CB 500 Hornet - Honda/Divulgação

Honda NX 500

A crossover meda NX 500 tem como novidade o motor bicilíndrico herdado da CB 500X, assim como a ciclística, que porém exibe novas rodas, mais leves para uma proposta mista. Quanto ao design, a NX 500 é totalmente original, com carenagem frontal, laterais e banco com pegada mais aventureira.

Honda NX 500 - Honda/Divulgação

Honda CB 650R E-Clutch

Uma versão renovada da CB 650R estreia com a tecnologia E-Clutch que dispensa o uso da alavanca de embreagem para as operações do câmbio de seis marchas. Caso o condutor queira usar a alavanca como em uma moto convencional, o sistema E-Clutch pode ser desligado. No estilo, permanece o conceito Neo Sports Café com novo visual e novo painel de 5 polegadas com tecnologia TFT.

Honda CRF 1100L Africa Twin - Honda/Divulgação

Honda CRF 1100L Africa Twin

A Africa Twin chegará com novidades em 2025. As versões permanecem basicamente duas – a CRF 1100L Africa Twin e a CRF 1100L Adventure Sports, esta última dotada de 24,8 litros –, e em ambas é possível optar pelo câmbio convencional de seis marchas ou a exclusiva transmissão DCT – Dual Clutch Technology. A grande novidade é a chegada da roda de 19 polegadas equipando as versões DCT da CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports, opção particularmente indicada aos que pretendem usar a big trail Honda em percursos predominantemente rodoviários. Novos grafismos estarão disponíveis em todas as versões da Africa Twin. Os preços e detalhes técnicos serão divulgados em breve.

