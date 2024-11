Honda CG 2025: veja todas as novidades e preços Veículo mais vendido do país ganha mudanças na atual geração para seguir na liderança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A Fiat Strada é o “automóvel” mais vendido do país porém a Honda CG detém a liderança entre os veículos mais vendidos por aqui. Neste ano foram pouco mais de 330.000 unidades já emplacadas e para manter essa posição a Honda promoveu uma série de mudanças na linha CG.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Embora trate como “nova geração” a Honda não divulgou mudanças no chassi ou motor o que ainda deve ser testado em breve em uma matéria de avaliação.

Mudanças visuais

‌



Na dianteira a Honda CG manteve o tanque metálico sobre uma carenagem de perfil mais esportivo. Na traseira há novas lanternas em LED inclusive para as versões Start e Cargo e há novas alças de garupa com resina não metálica e a pedaleira do garupa agora é de alumínio.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Na CG Titan há novo desenho para as rodas mas em todas as versões o conjunto é de liga leve. A Fan e Titan tem faróis em LED mas na Start e Cargo o conjunto segue halógeno. Todas as versões tem freio a disco dianteiro mas só na Titan há dois pistões e também ABS. Na traseira há disco para a versão topo de linha e segue a tambor nas demais.

‌



Novo painel

‌



Agora a linha Honda CG 2025 ganha um novo painel do tipo digital Blackout na Titan e Fan e com iluminação convencional de fundo branco nas demais versões. O indicador de marcha é um recurso novo, presente em todas as CG 2025, assim como o indicador de consumo de combustível.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Outra novidade está no ponto de carga USB-C para carregar equipamentos eletrônicos como celulares e sistemas de navegação mas é uma opção para a versão Titan.

Nova suspensão

A Honda também ajustou a suspensão traseira com tubos de 33 mmØ em substituição a suspensão anterior, de 31 mmØ. O curso da roda dianteira, de 18 polegadas, é de 120 mm. Na traseira a suspensão conta com dois conjuntos mola/amortecedor, ancorados a um novo braço oscilante de aço com perfil retangular, que oferece curso de 106 mm à roda, também de 18 polegadas.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Os pneus da CG 160 Titan são os Michelin Pilot Street 2 tubeless (sem câmara) medida 80/100-18 na dianteira e 100/80-18 atrás. Nas outras versões as medidas são as mesmas, com pneus Pirelli City Dragon ou Vipal Street ST 600, também tubeless (sem câmara) em todas as versões.

Motor sem alterações mas menos potente

Por conta das novas regras de emissões a Honda CG ficou ligeiramente menos potente e com menos torque. Antes com 14,9cv (etanol) nas versões de entrada e 15,2cv (etanol) nas mais caras agora o motor de 162cm3 tem potência máxima das de 14,7 cv com etanol e 14,4 cv com gasolina, sempre a 8.000 rpm. O torque máximo é de 1,43 kgf.m com etanol e 1,41 kgf.m com gasolina, a 6.750 rpm. Na CG 160 Start o combustível admitido pelo sistema PGM-FI é apenas a gasolina, com valores de potência e torque iguais ao anunciado para as versões que se valem da tecnologia FlexOne.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Todas as Honda CG 2025 contam com câmbio de cinco velocidades, embreagem de tipo multidisco em banho de óleo acionada por cabo, e corrente de transmissão final tipo 428 com um novo sistema para o ajuste da tensão.

Preços de cada versão e opções de cor

Start 2025

Preço da versão 2025 é R$ 16.194 (sem frete) Cores: vermelha perolizada (Pearl Marrakesh Red), prata metálica (Iron Nail Silver Metallic), preta

Cargo 2025

Preco: R$ 17.175 (sem frete) Cores: branca (Supernova White)

Fan 2025

Preço: R$ 17.723 (sem frete) Cores: preta (Infinite Black Metallic), azul perolizada (Pearl Spencer Blue), vermelha perolizada (Pearl Marrakesh Red)

Titan

Preço: R$ 19.230 (sem frete) Cores: vermelha perolizada (Pearl Royalty Red), preta metálica (Infinite Black Metallic) e laranja (Beduin Orange).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.