Honda motos vai investir R$ 84,8 milhões na Argentina Fábrica abastece vários países da região e exporta peças para o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foto: Honda/Divulgação Foto: Honda/Divulgação

A Honda Motos anunciou hoje um investimento de R$ 84,8 milhões, cerca de US$ 15,4 milhões, para aumentar a capacidade produtiva da fábrica em Campana, na Argentina. A Honda Motos tem fábrica no país vizinho há 15 anos, mas atua há 46 anos na Argentina.

Foto: Honda/Divulgação Foto: Honda/Divulgação

A fábrica argentina produz nove modelos no país vizinho, mas também exporta peças para meevedos como o Brasil. Também abastece com motocicletas mercados como Bolívia, Equador, Costa Rica, Haiti, Uruguai, República Dominicana, entre outros da América do Sul e Central.

Foto: Honda/Divulgação Foto: Honda/Divulgação

“Esse novo investimento representa outro grande passo para a Honda na Argentina, tendo em vista os próximos projetos planejados para a empresa no país. Estamos orgulhosos do trabalho que realizamos há mais de quinze anos para fortalecer a produção local e a sinergia com a região e continuamos fortemente comprometidos com o crescimento dos negócios da empresa no país, o desenvolvimento do setor e o fortalecimento da indústria nacional”, disse Santiago Pogliano, diretor da Honda Motor Argentina.

Foto: Honda/Divulgação Foto: Honda/Divulgação

O foco do investimento está em aumentar principalmente a produção de peças para abastecer também o mercado brasileiro. A fábrica argentina tem 770 colaboradores e conta com 274 pontos de vendas no país vizinho.

1 MOTO A CADA 20 segundos: visitei a fábrica da Honda em Manaus. VEJA O VÍDEO!