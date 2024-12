Jaguar mostra nova pintura dos carros da Fórmula E Cor dourada passa a integrar o visual do Gen3 EVO da equipe inglesa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 20h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

A temporada 11 da Fórmula E começa neste final de semana em São Paulo e a Jaguar reuniu a imprensa especializada para mostrar o visual do Jaguar I-TYPE 7 que será usado na 11ª temporada.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Com 16 vitórias da Jaguar na Fórmula E, a Jaguar adicionou detalhes dourados na cor preta e branca do Gen3 EVO.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

A equipe sob o comando de Mitch Evans e Nicky Cassidy recebeu a imprensa especializada para mostrar a pintura do novo carro que estará na competição neste final de semana. O R7-Autos Carros esteve no evento feito no topo do prédio The One em São Paulo.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

A partir dessa temporada a Jaguar TCS Racing anunciou parcerias com a Wolfspeed e Micro Focus que desenvolvem semicondutores de carboneto de silício e softwares para melhorar s tecnologia que estará presente nos futuros carros da marca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.