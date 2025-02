Jeep Avenger ganha versão especial em parceria com a North Face Versão híbrida ganha detalhes exclusivos e terá 4.806 unidades produzidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/01/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h35 ) twitter

Jeep/Divulgação

O Jeep Avenger terá uma nova a versão 4x2 em parceria com a marca de roupas de inverno The North Face Edition na Alemanha. O Avenger terá 4.806 unidades fabricadas ao preço de 34,9 mil euros, cerca de R$ 216,8 mil.

Jeep/Divulgação AFPH

Visualmente, o Jeep Avenger The North Face Edition traz acabamentos exclusivos feito em parceria com a empresa marca, uma vez que traz uma cor no tom de cinza exclusiva, assim como adesivos desenvolvidos apenas para essa configuração, que foram batizados de Summit Gold. O SUV compacto também tem um kit opcional, que traz barraca de camping, bolsa e garrafa de água personalizada.

Jeep/Divulgação AFPH

Sob o capô, o Jeep Avenger The North Face Edition vem equipado com motor 1.2 litro, que entrega até 136 cv e com outros dois motores elétricos de 28 cv, totalizando 164 cv. Segundo a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 9,5 segundos e atingir a velocidade máxima de 194 km/h.

Avenger no Brasil

O Jeep Avenger está em fase de desenvolvimento no mercado brasileiro. Já confirmado pela Stellantis, o Avenger que usa plataforma CMP fabricada em Porto Real, no Rio de Janeiro, deve ser apresentado este ano. Vale lembrar que a linha de montagem recebeu R$ 3 bilhões de investimento para modernização do complexo industrial.

Jeep/Divulgação AFPH

Portanto, o SUV compacto, que utilizará plataforma CMP, deve ser produzido por lá, só que o lançamento no mercado brasileiro deve acontecer apenas em 2026. Por aqui, o Jeep Avenger deve utilizar o sistema híbrido leve, que já está presente nos Fiat Fastback e Pulse, acoplado no motor 1.0 litro T200, que entrega até 130 cv. Todavia, pode ganhar um sistema híbrido Plug-in, que utiliza uma bateria maior e um motor elétrico auxiliar, que pode ser associado ao motor 1.3 T270 turbo de até 185 cv.

Jeep/Divulgação AFPH

O Jeep Avenger é um SUV compacto que na Europa tem 4,08 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,53 m de altura e 2,56 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros. A identidade do carro com faróis quadrados e arredondados, porém integrados à grade de sete barras, o capô e as linhas retas contribuem para um design “Jeep” para o Avenger que é considerado o sucessor natural do Renegade.

