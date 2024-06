Kia Carnival 2025 chega ao Brasil com visual arrojado e mesmo motor Preço do modelo é R$ 649,9 mil em versão única

Kia Carnival 2025 chega ao Brasil com visual arrojado e mesmo motor

A Kia Motors acaba de divulgar a chegada da linha 2025 da minivan Carnival. Ela ganha o perfil arrojado e polêmico na disponível em SUvs como Sorento, Niro e Sportage por fora e mantém o motorzão V6 sem eletrificação. A minivan tem até 8 lugares tendo 627 litros como porta malas ou até 2.827 litros com as fileiras traseiras rebaixadas.

O Kia Carnival 2025 adota o novo padrão visual de linhas geométricas com ampla grade dianteira que tem como “moldura” as luzes diurnas em LED superiores e os faróis com projetores de luzes verticais.

Nas laterais linhas retas nas janelas tendo a terceira uma espécie de recorte que se abre na traseira. As lanternas em peça única formam uma espécie de “H” sobre a carroceria completando o conjunto.

O painel e os elementos visuais internos são mais retos e menos arrojados com duas telas sobre painel e multimídia que completam o conjunto. No pacote de tecnologia além do controle de Cruzeiro adaptativo Stop and Go, traz prevenção de colisão com frenagem automática, centralização na faixa de rolagem, monitor de ponto cego com visor no painel digital de instrumentos e assistente de farol alto entre outros itens.

Sob o capo porém não há mudança. A Kia Motors tem falado em eletrificação mas ela não aparece no Carnival. O motor é o V6 3,5 litros com 272cv e 33,8 kgfm de torque e o câmbio é automático de 8 marchas. O preço do Kia Carnival 2025 é R$ 649,9 mil em versão única.





