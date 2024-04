Alto contraste

A+

A-

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

O universo dos crossovers médios começa a ganhar mais opções com motorização híbrida. A Kia Motors está fazendo sua transição para os modelos eletrificados e além do Sportage e do Stonic que são híbridos leves, oferece o arrojado Niro. O R7-Autos Carros avaliou o Kia Niro com tudo o que você precisa saber sobre ele.

KIA NIRO HÍBRIDO: faz mais de 20km/l e é bem MELHOR QUE UM COROLLA CROSS (e eu posso provar). Veja o vídeo!

O estilo arrojado é mesmo seu diferencial mas vai além disso. O perfil reto do Kia Niro remete diretamente aos modelos da dupla Hyundai Kia sempre ousados em suas soluções.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

O SUV compacto médio tem uma capa sobre a coluna C além de teto contrastando com um conjunto bem diferenciado e incomum. Aliás o Kia Niro tem só 4,42m de comprimento bem alinhado com a concorrência mas traz bons 2,72 de entre-eixos. É internamente bem amplo.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Confortável, o Kia Niro tem oferece ajuste de altura e profundidade na coluna de direção e suspensão com McPherson na dianteira com eixo independente multilink na traseira. Somado com uma cabine mais larga com 1,83m de largura mesmo não sendo muito alto o resultado é bom espaço interno com 425 litros de porta malas.

Publicidade

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

As linhas internas remetem a alguns produtos da casa. Estão ali interfaces de multimídia que vemos nos Hyundai como o Creta e o painel bem similar ao encontrado no HB20 mais caro. A multimídia e o painel tem 10,25″ emoldurada em conjunto único mas que fica separada do cluster. Ha boa conexão para celulares com ou sem fio e sistema Android Auto e Apple Car Play além dos triviais Bluetooth, rádio AM/FM e o gestor de carga do Kia Niro.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

O motor é um híbrido puro, mais evoluído que os híbridos leve do Stonic e Sportage. O Niro tem motor 1.6 aspirado Gamma combinado com motor elétrico que rende 141cv. Não é brilhante mas se trata de um conjunto eficiente. O tanque é pequeno com 42 litros mas isso permite rodar mais de 800km sem reabastecer.

Publicidade

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

O Inmetro fala em consumo de 17km/l na estrada e 19,8km/l na cidade mas nossa média ao longo de uma semana ficou superior aos 20km/l em ciclo misto.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Teste prático

Ao longo de uma semana rodamos com o Kia Niro por cerca de 400 quilômetros. Ergonomia bem pensada, o motorista e passageiros ficam um pouco “acima” da carroceria mas com posições bem confortáveis. Ao ligar o carro se nota a prioridade para rodar em baixas velocidades com motor elétricos.

Publicidade

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Ao pisar no acelerador, o que Niro responde com certo atraso típico dos modelos híbridos puro. Seus 141cv aparecem com boa prontidão Mas não se trata nem de longe de um veículo esportivo. A ré é feita pelo motor elétrico por exemplo e há sistema bem eficiente de regeneração por meio dos shift paddles atrás do volante. No modo Eco esse efeito é bem evidente.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Bem seguro o Kia Niro traz itens de segurança como freio de emergência autônomo e controle de cruzeiro adaptativo estão presentes. Também há alerta de ponto cego e de manobras no sistema de câmeras que opera com boa qualidade.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Quando lançado aqui o Kia Niro custava na versão EX o preço de R$ 204.990 e a SX Prestige saia por R$ 239.990. No entanto, a concorrência surgiu ceifando o espaço da Kia com o GWM Haval H6 mais potente e por R$ 215 mil. Isso fez a Kia vender a versão Prestige pelo valor da EX que praticamente não se encontra nas concessionárias. O Niro também enfrenta concorrência direta com o Toyota Corolla Cross cuja versão híbrida mais cara XRX custa R$ 210,9 mil.

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) (Marcos Camargo Jr. )

Por isso então a Kia “tirou o pé no preço” para que seu ilustre diferente Niro tenha mais espaço ao sol. Ele tem a favor os cinco anos de garantia e boa reputação da marca ainda que hoje tenha uma rede bem mais enxuta no mercado.